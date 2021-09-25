Еще двух альпинистов, пострадавших на Эльбрусе, выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Еще двух альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. В лечебном учреждении остается семеро пострадавших. Об этом РИА Новости сообщили в минздраве Кабардино-Балкарии.

"Сегодня выписали еще двух человек, всего в больнице остается семь пострадавших", – сказал собеседник агентства.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

Ранее министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов заявил, что пострадавшие на Эльбрусе альпинисты получили помощь своевременно и в необходимом объеме. По его словам, как на выезде, так и в самой больнице не было потеряно ни одной минуты.

