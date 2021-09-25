Плохая погода продолжает держаться на Эльбрусе

Наша коллега Анастасия Цапиева сейчас участвует в восхождении. Она вместе с группой пережидает непогоду на высоте приблизительно 3800 метров. По ее словам, ветер и снегопад такой силы, что сбивает с ног.

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