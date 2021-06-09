Россияне назвали самых популярных писателей

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Жители РФ назвали Дарью Донцову, Бориса Акунина, Захара Прилепина и Виктора Пелевина самыми популярными писателями среди соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Самые популярные писатели среди россиян – Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%)", – говорится в материале.
Отмечается, что две трети опрошенных (66%) считают писателей интеллектуальными людьми. Кроме того, 10% респондентов считают их ограниченными. В свою очередь, 57% отметили, что писатели влияют на умы и настроения людей, 27% придерживаются обратного мнения.
По словам 40% участников исследования, авторам присущи высокое эстетическое чувство и утонченность, 18% уверены, что писатели вульгарные и пошлые. Помимо этого, 53% отметили, что писатели движимы стремлением заработать денег, 22% – что писатели пытаются создать великие произведения и войти в историю.
Ранее граждане РФ назвали самые популярные направления для отдыха. В этом году в лидерах российские курорты. Среди них Крым и Сочи, затем идут Байкал и Алтай. Многие также хотели бы провести отпуск в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.
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