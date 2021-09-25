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Происшествия

15:22

На Кубани из-за непогоды развернули около 80 пунктов временного размещения

происшествия регионы

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

80 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч человек развернули в Краснодарском крае из-за сильных осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Организована работа оперативных групп органов местного самоуправления по контролю за обстановкой. В готовность приведены 80 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тысяч человек. Эвакуация не требуется", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 10 муниципальных образований переведены в режим повышенной готовности. В целях безопасности приостановлены соревнования по парусной регате. Также была отменена третья сессия свободных заездов российского этапа "Формулы-1".

Как сообщается, сейчас сильный дождь продолжается, он сопровождается ветром до 20 метров в секунду, есть вероятность образования смерчей и риск обвалов.

Ранее сообщалось, что пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти на запасные аэродромы Краснодарского края.

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