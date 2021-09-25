Аттестацию туристических фирм хотят провести после трагедии на Эльбрусе

После трагедии на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии хотят провести аттестацию фирм, организующих походы в горы.

Глава республики Казбек Коков заявил, что необходимо ужесточить требования для проведения восхождений. По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить туристов.

В свою очередь, в МЧС выступили за введение обязательной аттестации на законодательном уровне для альпинистских походов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

