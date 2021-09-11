Проживающим в доме в Елецком районе, где произошел взрыв газа, приобретут новое жилье

10:43
Фото: МЧС России/ТАСС
Двухэтажный жилой дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в котором произошел взрыв бытового газа, снесут. Люди смогут получить новое жилье, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов на своей странице в Instagram.
"Что касается дома – здание будет снесено. Жильцы получат новое жилье за счет бюджета", – написал он.
Артамонов подчеркнул, что в настоящее время механизм предоставления нового жилья прорабатывается. Пока людям предложат расположиться в Ельце и Елецком районе. Он также сообщил, что власти направят семьям погибших по 1 миллиону рублей, а семьям пострадавших по 0,5 миллиона рублей
Взрыв газа в жилом доме поселка Солидарность произошел в ночь на 11 сентября, один из подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. При взрыве погибли 3 человека, еще 6 пострадали – пятеро доставлены в больницу, один от госпитализации отказался. По сообщениям администрации района, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. По данным источника в экстренных службах, в опасности находятся конструкции второго подъезда.
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