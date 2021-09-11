Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего после взрыва в доме под Ельцом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Тело третьего погибшего в результате взрыва газа в одном из жилых домов поселка Солидарность в Елецком районе Липецкой области извлекли из-под завалов спасатели. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает РИА Новости.

Отмечается, что погибшим оказался пожилой мужчина.

Между тем, в администрации региона сообщают, что под завалами обнаружен еще один человек, однако его состояние на данный момент неизвестно.

"Глубоко под завалом, сейчас пытаются достать, но состояние пока никто не может сказать. То ли он погибший, то ли просто без сознания – никто не может сказать. Сейчас достанут, вынесут", – пояснил начальник отдела освещения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.

Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в ночь на субботу, 11 сентября. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.

Один из подъездов здания был полностью разрушен. Остальная часть дома обрушилась частично.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли под завалами тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. Таким образом на данный момент в результате взрыва погибли 3 человека. Еще шестеро госпитализированы в медучреждения региона.

В пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк" утверждают, что оборудование, установленное в доме, работало без нарушений.

"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", – сообщили в компании.

Проверку по факту инцидента проводит прокуратура.