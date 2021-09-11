Прокуратура начала проверку по факту взрыва в доме под Ельцом

08:04
Фото: телеграм-канал "Mash"
Прокуратура начала проверку по факту взрыва в жилом доме в Липецкой области. Об этом информирует официальный сайт регионального ведомства.
В сообщении говорится, что на месте происшествия побывали заместитель прокурора области Павел Коростелев и прокурор Елецкого района Станислав Живалов.
"В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности", – уточняется в материале.
В прокуратуре отдельно отметили, что проконтролируют соблюдение прав жителей пострадавшего дома. Кроме того, на контроль ведомства был взят ход расследования дела, открытого Следственным комитетом.
Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в ночь на субботу, 11 сентября. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.
В результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.
Позднее спасатели нашли под завалами тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. Таким образом, общее число пострадавших при взрыве составило восемь человек, из них шестеро были госпитализированы.
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