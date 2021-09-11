Двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме в Ельце

Фото: телеграм-канал "Mash"

Двух человек удалось спасти после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Двоих удалось спасти", – подтверждается в сообщении.

По информации экстренных служб, возгорания после хлопка не произошло.

Сигнал о взрыве газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Уточнялось, что хлопок случился в двухэтажном здании.

Как отмечали в МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены дома.