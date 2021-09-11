Число пострадавших при взрыве в жилом доме под Ельцом увеличилось до 6

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Число пострадавших при взрыве в жилом доме под Ельцом в Липецкой области увеличилось до 6 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.

Как уточнил собеседник агентства, хлопок газа случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной.

"Шесть пострадавших извлекли. <...> У двоих переломы ног, у одного сломана рука. Один ребенок", – заявил источник.

Он добавил, что под завалами остаются люди. Их точное число на данный момент неизвестно.

"По погибшим информации пока не поступало", – добавил источник.

Сигнал о взрыве был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Уточнялось, что хлопок случился в двухэтажном здании.

Как отмечали в МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены дома.

По предварительным данным, взрыв мог произойти по причине утечки газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования.