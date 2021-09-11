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Происшествия

02:50

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ельце

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Mash"

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в данный момент рассматриваются различные версии случившегося.

"Среди них основная – утечка газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования, либо халатности при обращении с ним", – заявил источник.

Он добавил, что специалисты также проверяют версию о детонации газового баллона.

Сигнал о взрыве был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Уточнялось, что хлопок случился в двухэтажном здании.

Как отмечали в МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены дома.

Позднее стало известно, что после взрыва удалось спасти двух человек. В экстренных службах также сообщили, что возгорания после хлопка не произошло.

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