Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, в опасности находятся конструкции второго подъезда. Жильцов можно будет заселять только после устранения угрозы обрушения, а также при подаче тепло-, электро-, водоснабжения.

Для того чтобы в дальнейшем дом был пригодным для проживания, надо в короткие сроки демонтировать подъезд, а потом восстановить разрушенные конструкции дома.

На данный момент выявлены обрушения части перекрытий со второго по четвертый этаж второго подъезда и внутренних несущих стен и фасада, есть трещины. Также разрушены лоджии, остекление, лестничные проемы, в доме нет отопления, света, вентиляции, повреждена канализация.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.