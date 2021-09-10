Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске – СМИ

13:40
Фото: Агентство "Москва"
Угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, в опасности находятся конструкции второго подъезда. Жильцов можно будет заселять только после устранения угрозы обрушения, а также при подаче тепло-, электро-, водоснабжения.
Для того чтобы в дальнейшем дом был пригодным для проживания, надо в короткие сроки демонтировать подъезд, а потом восстановить разрушенные конструкции дома.
На данный момент выявлены обрушения части перекрытий со второго по четвертый этаж второго подъезда и внутренних несущих стен и фасада, есть трещины. Также разрушены лоджии, остекление, лестничные проемы, в доме нет отопления, света, вентиляции, повреждена канализация.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами
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