Велокурьера, сбившего коляску с ребенком в Москве, отстранили от работы

Курьера, который на велосипеде сбил коляску с ребенком, отстранили от работы. ЧП произошло на перекрестке Ясеневой и Елецкой улиц накануне.

Молодой человек на полной скорости врезался в маму с ребенком. Момент наезда записал видеорегистратор машины, остановившейся на светофоре. Судя по кадрам, столкновение было практически лоб в лоб.

Подробнее о том, как прокомментировали ситуацию в компании, с которой сотрудничал курьер, – в эфире телеканала Москва 24.