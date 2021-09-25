Автомобиль сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Nissan сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным в поселке Знамя Октября, на Рязановском шоссе в районе дома 5а, водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок находился в сопровождении взрослых. В результате происшествия мальчик был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом ноги.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП", – добавляется в сообщении.

Ранее водитель автомобиля Ford, проехав на красный, сбил 9-летнего ребенка, который передвигался на самокате по пешеходному переходу на западе Москвы. Происшествие владелец машины объяснил тем, что отвлекся на телефон.

