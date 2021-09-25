Один человек пострадал в результате хлопка в квартире многоэтажки в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС России

80-летний мужчина пострадал в результате хлопка в квартире многоэтажки в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о хлопке на верхнем этаже 5-этажного дома на улице Магнитогорская, дом 3/1.

Сообщается, что также было эвакуировано 23 человека. В доме повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения нет.

От МЧС на место происшествия прибыло восемь единиц техники и 31 спасатель.

Ранее сообщалось, что также есть пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области. Инцидент произошел в городе Верхняя Пышма. Взрыв прогремел на первом этаже многоквартирной пятиэтажки.