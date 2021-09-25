В Свердловской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек. Инцидент произошел в городе Верхняя Пышма.

Взрыв прогремел на первом этаже многоквартирной пятиэтажки. Частично разрушены межквартирные перегородки, но несущие конструкции выдержали силу ударной волны.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались соседи по подъезду, где случился взрыв. Всего 11 человек, в том числе 2 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

