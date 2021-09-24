Эксперт рассказала, можно ли было предотвратить трагедию на Эльбрусе

Сейчас обсуждают возможные причины трагедии на Эльбрусе, в том числе действия гидов в экстремальных погодных условиях, и их квалификацию. О произошедшем рассказала ответственный секретарь, начальник сборной команды России по альпинизму Елена Кузнецова, которая сама неоднократно поднималась на Эльбрус.

"Раньше на Эльбрус пускали альпинистов при условии, что они перед этим 20 дней проходили подготовку в альпийском лагере, должны были обязательно пройти два перевала, должны были сходить на восхождение первой категории сложности и после этого самым лучшим разрешалось восхождение на Эльбрус" – сказала Кузнецова.

По ее словам, сейчас ситуация другая, появились фирмы, которые занимаются альпинизмом, они законодательно практически не регулируются и поэтому такая возможность есть набрать людей, приставить к ним как бы гидов и дальше все решает случай.

"Сейчас нет ни одной организации которая бы регулировала восхождения коммерческие на Эльбрусе и других знаковых маршрутах. Хотя такой хороший опыт есть за рубежом, регулируются восхождение на Монблан в Европе, Фудзияму, где надо перед тем, как совершить восхождение, доказать,что у тебя есть должный опыт, что ты готов к этому восхождению и вне зависимости сколько человек заплатил денег", – добавила Кузнецова.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.