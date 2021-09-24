Спасатели планируют к ночи выйти за телами трех погибших на Эльбрусе

Спасатели на Эльбрусе планируют выйти за телами троих погибших ближе к ночи, когда это позволит погода. Группа альпинистов отправилась на вершину накануне, но из-за метели, которая накрыла склон, продолжить восхождение не смогла и находясь на высоте в 5,4 тысячи метров, запросила помощи.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.