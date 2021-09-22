В "Аптекарском огороде" откроют круглогодичную выставку цветов "Сад ароматов"

"Сад ароматов" можно будет посетить в "Аптекарском огороде" даже зимой. Там открывается постоянная экспозиция под таким названием.

На выставке посетители круглый год смогут любоваться разными видами лаванды, пионов, эвкалипта, лилий и другими сильно пахнущими цветами.

Организаторы выставки пообещали постоянно обновлять растения в зависимости от их цветения.

Ботанический сад МГУ имеет статус памятника истории и культуры Москвы. Он считается старейшим в России ботаническим садом, который основал Петр Первый. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.