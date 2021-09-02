"Интервью": Дмитрий Кудлай и Андрей Продеус

Название: интервью

Гости: Дмитрий Кудлай, Андрей Продеус

Ведущая: Елена Толстая

Для кого: для жителей столицы

Клетки памяти или антитела. Что защищает наш организм от вирусов? Как работают клетки-киллеры? И что расскажет о нашем иммунитете тест на Т-клетки?

Об этом в программе "Интервью" рассказали вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай и заведующий

кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы Андрей Продеус.