Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб депутат Зафиров

14:13
Фото: телеканал Москва 24
Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по факту автокатастрофы, в которой погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"По факту ДТП на автодороге М5 "Урал", в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
Отмечается, что его будут расследовать по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Авария произошла вечером 9 декабря на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Toyota Camry, в салоне которой находились депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и еще один человек, столкнулась с фурой Renault. Водитель и пассажир легковушки погибли.
На сайте Мособлдумы опубликовали соболезнования родным и близким Эвклида Зафирова в связи с его гибелью.
Депутат Мособлдумы погиб в ДТП в Московской области – СМИ
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