Глава Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП под Тверью

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В среду, 30 декабря, в результате ДТП в Тверской области погиб спикер Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Константинов, сообщает ТАСС.

"Он погиб в ДТП, подробности уточняются", – сказали агентству в пресс-службе парламента.

Там пояснили, что Константинов находился в рабочей поездке в Ростовском районе, после чего, отпустив водителя, на собственном автомобиле направился в Тверскую область на новогодние праздники.

В полиции информацию о ДТП подтвердили.

Ранее в автокатастрофе в Сургуте погиб чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов. Водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Camry Темирсултанова.