Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 56, стр. 26 на улице Верхние Поля произошло столкновение трех автомобилей", – заявил источник.

Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб. Также сообщается об одном пострадавшем, он получил травмы.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее на юге Москвы столкнулись четыре автомобиля, среди которых была машина такси. В связи с этим не был доступен для движения левый ряд улицы Дорожная в сторону ТТК.