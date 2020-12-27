Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Чертаново Южное. В настоящий момент уточняются детали ДТП.

"На ул. Дорожная, в районе д. 20, корп. 1 столкнулись четыре машины, в том числе такси", – подчеркнули в Дептрансе.

В ведомстве добавили, что в связи с аварией левый ряд улицы в сторону ТТК не доступен для движения. Транспорт пока может ездить по одному правому ряду дороги.

Ранее на западе Москвы произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей столкнулся с мачтой городского освещения и загорелся. Авария произошла на улице Производственной.