Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором погиб депутат Зафиров

09:37
Фото: телеканал Москва 24
Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии, в которой погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров", – говорится в сообщении.
По данным МВД, авария произошла накануне вечером на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке.
На сайте Мособлдумы опубликовали соболезнования родным и близким Эвклида Зафирова в связи с его гибелью.
Эвклида Зафирова избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу. Он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Депутат Мособлдумы погиб в ДТП в Московской области
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