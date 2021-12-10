Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором погиб депутат Зафиров

Фото: телеканал Москва 24

Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии, в которой погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров", – говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла накануне вечером на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке.

На сайте Мособлдумы опубликовали соболезнования родным и близким Эвклида Зафирова в связи с его гибелью.

Эвклида Зафирова избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу. Он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

