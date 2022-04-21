Прокурор запросил для депутата ГД Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Прокурор запросил для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката парламентария Константина Лазарева.

"Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года", – отметил Лазарев.

Уточняется, что адвокат Рашкина также попросил прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа.

В октябре 2021 года сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Валерий Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

В отношении парламентария был введен запрет определенных действий на срок до 29 марта. 24 марта стало известно, что Саратовский суд смягчил меру пресечения для депутата, обвиняемого в незаконной охоте, установив ему подписку о невыезде.

