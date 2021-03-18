В Госдуме оценили слова орловского чиновника о зарплате в 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников высказался о нежелании местных жителей работать за 15 тысяч рублей. Разлетевшееся в СМИ скандальное заявление власти региона объяснили тем, что слова госслужащего вырвали из контекста. Разбираемся, каковы этические границы в высказываниях чиновников.



"Люди отказываются почему-то"

Слова из доклада руководителя управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова на профильном комитете стали предметом споров и обсуждений в СМИ. Чиновник заявил, что местные жители не хотят работать в регионе за 15 тысяч рублей и на заработки уезжают в Москву, где зарплаты в разы выше.





Александр Сотников руководитель управления труда и занятости Орловской области Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то.

Власти региона, комментируя эту цитату Сотникова, назвали ее вырванной из контекста. "В данном случае речь шла о разбалансировке спроса и предложения вакансий в период с октября 2020 года", – объяснили они.

На сайте местного правительства отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом государство весной прошлого года увеличило размер пособия по безработице до 12 130 рублей и добавило безработным по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Льгота действовала до осени 2020 года. Когда в октябре размер пособия вернулся к прежним правилам начисления, люди, ранее получавшие 12 тысяч рублей, начали массово отказываться от предлагаемой работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше – это порядка 15–20 тысяч, говорится в сообщении.

Сам Сотников также высказался по поводу сложившейся ситуации. По его словам, в регионе на данный момент наблюдается снижение безработицы, а количество предлагаемых вакансий превышает количество неработающих.





Александр Сотников руководитель управления труда и занятости Орловской области Понимаю, что оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты. Есть еще и фактор условий труда, есть фактор удаленности рабочего места от места жительства гражданина, есть фактор личных предпочтений человека, и это его право – соглашаться либо не соглашаться на такую работу.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что как госслужащий он не может оценивать, является ли размер заработной платы "нормальным" или "ненормальным".

По данным декларации Сотникова, в 2019 году его доход составил 993,7 тысячи рублей, то есть 82 тысячи в месяц. В защиту чиновника уже выступил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его словам, Сотников – настоящий профессионал: "Ну получилось так – и получилось... Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло".



Язык доведет?

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 в целом прокомментировал проблему, связанную с публичными высказываниями чиновников.

"Надо понимать, что сейчас, после всех ограничительных мер и во время продолжающейся пандемии, общество очень перегрето... Когда на фоне всего этого беспокойства звучат определенные высказывания со стороны должностных лиц, которые скептически воспринимаются гражданами и тут же разлетаются на весь интернет по всей стране, это порождает определенную социальную напряженность и бьет по авторитету власти в целом", – объяснил он.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Все должностные лица, которые работают в системе публичной власти, должны понимать и отдавать себе отчет, когда произносят те или иные фразы, даже находясь на эмоциях. Должны понимать те риски и последствия, которые могут возникнуть.

Вместе с тем депутат добавил, что на бирже труда действительно есть вакансии, где зарплата чуть выше, чем минимальный размер оплаты труда.

"И, когда говорят о том, что на эту зарплату можно жить, когда это звучит от чиновника, у которого зарплата гораздо выше, в том числе есть и социальный пакет, конечно, это вызывает определенное раздражение и недопонимание", – подытожил он.

В свою очередь, специалист по деловому этикету и протоколу Татьяна Николаева рассказала Москве 24, что чиновник не только должен тщательно следить за своей речью, но и служить интересам общества.

"Свое личное нужно либо скорректировать, приходя на такую работу, либо не ходить на такую работу, если это не совпадает с его внутренними ощущениями", – объяснила эксперт.





Татьяна Николаева специалист по деловому этикету и протоколу Нужно понимать, что общество стало очень прозрачным в связи с развитием информационных технологий. Не хочу сказать, что нужно лицемерить, не говорить то, что думаешь. Просто думать нужно правильно. Если ты чиновник, нужно быть на службе у народа, а не на службе у собственных идей.

Вместе с тем специалист добавила, что если госслужащие, которые позволяют себе резонансные высказывания, не понимают своей первостепенной задачи, а это улучшение жизни народа, то интернет в этом поможет.