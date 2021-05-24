Москвичам рассказали о мошенниках, предлагающих вернуть эвакуированную машину за деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Уточняется, что "помощь" злоумышленников заключается в том, что они подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.
"Осторожно, мошенники! Иногда к водителям эвакуированных автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину за деньги", – рассказали в ведомстве.
В Дептрансе также напомнили, что посмотреть, на какую спецстоянку увезли автомобиль, можно самостоятельно, в частности, в приложении "Парковки Москвы" и на сайте.
Ранее сообщалось, что почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки с начала года. В ведомстве уточнили, что чаще всего такие машины оставляли на уличных парковках в людных местах.
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