Москвичам рассказали о мошенниках, предлагающих вернуть эвакуированную машину за деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Уточняется, что "помощь" злоумышленников заключается в том, что они подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.

"Осторожно, мошенники! Иногда к водителям эвакуированных автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину за деньги", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе также напомнили, что посмотреть, на какую спецстоянку увезли автомобиль, можно самостоятельно, в частности, в приложении "Парковки Москвы" и на сайте.

Ранее сообщалось, что почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки с начала года. В ведомстве уточнили, что чаще всего такие машины оставляли на уличных парковках в людных местах.