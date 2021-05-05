В Москве с начала года эвакуировали на спецстоянки почти 700 машин без номеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки моспаркинга с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что чаще всего такие машины оставляли на уличных парковках в людных местах.
"Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности", – говорится в сообщении.
По данным департамента, больше всего на спецстоянках было автомобилей марки BMW – 120, Mercedes-Benz – 100, KIA – 51, Hyundai – 46, Toyota – 45. Специалисты призывают сообщать об автомобилях без номеров в ГИБДД (102 или 112) или в МАДИ (+7 (495) 540 7656).
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более тысячи люксовых автомобилей попали на спецстоянки Москвы за нарушения правил остановки и парковки.
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