Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выкинувшую из окна ребенка подруги

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Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима женщину, которая выкинула из окна 13-го этажа трехмесячного ребенка своей подруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Московской области Дарьи Шавелкиной. Он приговорил ее к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – рассказали в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемая заявила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка, а позже сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Однако, как следует из выводов психолого-психиатрической экспертизы, женщина симулировала болезнь.

Инцидент произошел 4 декабря 2020 года. Вблизи жилого дома в ТиНАО обнаружили тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Было установлено, что женщина, находясь в гостях у знакомых, взяла девочку на руки и выбросила ее из окна 13-го этажа, пока мама выходила в другую комнату.

