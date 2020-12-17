Руководитель сгоревшего пансионата в Башкирии признала вину – СК

Фото: СК РФ

Арестованный руководитель пансионата в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек, признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

"Вину признала", – заявил старший помощник руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по республике Евгений Каневский.

По версии следствия, обвиняемая с начала 2018 года по декабрь 2020-го организовала в деревне Ишбулдино Абзелиловского района дом престарелых, причем оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В здании не было эвакуационного выхода, отсутствовала противопожарная система, не соблюдались правила пользования отопительными электрическими приборами.

15 декабря 2020 года в этом доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 постояльцев. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Руководитель пансионата арестована на срок до 15 февраля. Женщина и ее адвокат настаивали на домашнем аресте.