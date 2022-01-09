Пожар произошел в частном доме в Костромской области

04:18
Фото: ГУ МЧС России по Костромской области
Пожар произошел в частном доме в городе Шарья Костромской области. Об этом в ночь на воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что сгорел деревянный дом на улице Белозеровская. Пожар был локализован спустя 27 минут после поступления сообщения о возгорании.
"В 01:05 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Шарья. <...> Локализация: 01:32", – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, по предварительным данным, погибла одна женщина.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате в Кемеровской области. Погибли 4 человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Установлен владелец пансионата, с ним работают следователи. Кроме того, изъяты документы и назначены судебно-медицинские, а также пожарно-технические экспертизы.
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