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Происшествия

04:18

Пожар произошел в частном доме в Костромской области

происшествия пожар регионы

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

Пожар произошел в частном доме в городе Шарья Костромской области. Об этом в ночь на воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что сгорел деревянный дом на улице Белозеровская. Пожар был локализован спустя 27 минут после поступления сообщения о возгорании.

"В 01:05 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Шарья. <...> Локализация: 01:32", – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, по предварительным данным, погибла одна женщина.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате в Кемеровской области. Погибли 4 человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Установлен владелец пансионата, с ним работают следователи. Кроме того, изъяты документы и назначены судебно-медицинские, а также пожарно-технические экспертизы.

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