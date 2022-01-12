Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в двух районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в Нагатинском и Нагатино-Садовниках. В телеграм-канале городского хозяйства уточняется, что эти сообщения не соответствуют действительности.

"Теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме. При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения", – говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что утечка теплоносителя на улице Речников, 18, локализована. Там проводятся ремонтные работы. Сильное парение стало следствием низких температур наружного воздуха.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ в Москве на текущем уровне до июля 2022 года. В последний раз тарифы на коммунальные услуги в столице менялись летом. С 1 июля рост составил 4,6%.