Подозреваемый в убийстве муниципального депутата задержан в Нижегородской области

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Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина, сообщает ТАСС.

По факту убийства 59-летнего мужчины следствие возбудило уголовное дело. По версии СК, накануне вечером местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. От полученных телесных повреждений он скончался в реанимации.

При этом отмечается, что потерпевший успел сообщить, кто в него стрелял.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области женщина выкинула из окна дома свою четырехлетнюю дочь. По версии следствия, подозреваемая намеревалась убить ребенка.