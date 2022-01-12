Неизвестный украл 19 роботов-пылесосов у частной компании в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной полиции устанавливают личность злоумышленника, который украл 19 роботов-пылесосов стоимостью 228 тысяч рублей у частной компании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Руководитель отдела продаж одной из коммерческих организаций заявила о произошедшем 11 января.

"По ее словам, 21 декабря прошлого года около 14:00 на улице Зацепа неизвестный злоумышленник обманным путем похитил у компании 19 роботов-пылесосов стоимостью 228 тысяч рублей под видом сделки по их продаже", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.