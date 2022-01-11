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Пожар в пансионате в Пушкине локализован. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

"В 18:20 локализация пожара на площади 450 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В 18:42 открытое горение было ликвидировано.

В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых.

"Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата", – говорится в сообщении.

Источник ТАСС отметил, что причиной произошедшего могла стать неисправность или аварийная работа электрооборудования.

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