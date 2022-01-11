18:43
Фото: Москва 24
Пожар в пансионате в Пушкине локализован. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.
"В 18:20 локализация пожара на площади 450 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В 18:42 открытое горение было ликвидировано.
В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых.
"Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата", – говорится в сообщении.
Источник ТАСС отметил, что причиной произошедшего могла стать неисправность или аварийная работа электрооборудования.произошел вечером 11 января. Сообщалось, что пламя охватило площадь 450 квадратных метров. Огонь распространился частично на первый и второй этажи здания. Сохраняется угроза его перехода на соседнее строение.
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