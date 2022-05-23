10 компаний стали финалистами конкурса на создание дизайна станций Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финалистами конкурса на разработку дизайна станций "Остров мечты" и "Загорье" будущей Бирюлевской линии метро стали 10 компаний. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Бирюлевская линия метро улучшит транспортное обслуживание юга Москвы, в том числе территории ЗИЛ и Нагатинский Затон.

"С учетом важности этого проекта для города и москвичей было решено провести архитектурный конкурс на создание дизайна перспективных станций – "Остров мечты" и "Загорье", – сказал Бочкарев.

По его словам, в общей сложности там приняла участие 71 компания. При выборе финалистов жюри рассматривало заявки, портфолио, эссе и визуализацию.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что по результатам конкурса выбрали восемь индивидуальных участников и два консорциума.

"Для строителей реализация оригинальных проектов двух станций Бирюлевской линии станет серьезной профессиональной задачей. После ее воплощения москвичи смогут оценить не только архитектуру, но и удобство новых маршрутов", – добавил Кравцов.

На втором этапе финалисты доработают свои проекты согласно требованиям расширенного технического задания. Победителей же объявят в августе 2022 года.

Ранее Бочкарев рассказал, что четыре развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Липецкой улицей и Верхними Полями достроят к 2023 году. Заммэра города подчеркнул, что большая трудность при реализации этих проектов заключается в подготовке площадки к строительству.

