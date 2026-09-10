В ЦОДД заявили о соответствии загруженности дорог в Москве осеннему трафику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В будние дни количество автомобилей на дорогах Москвы соответствует показателям, типичным для осени. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Больше всего машин в Москве осенью фиксируются в сентябре, так как горожане возвращаются из отпусков, начинается учебный год. Далее активность автомобилистов немного снижается, однако в целом на протяжении всей осени количество автомобилей находится примерно на одном уровне.

В ЦОДД добавили, что в августе этого года в среднем за сутки на дорогах столицы было 13,1 тысячи мотоциклов. Осенью их число постепенно уменьшается. Например, в сентябре 2025-го количество мотоциклов оказалось на 16% меньше, чем в августе. На число поездок также влияет погода.

Ранее московским автовладельцам напомнили, что менять летнюю резину на зимнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже 5 градусов. При заморозках, когда машина еще не переобута, важно держать дистанцию, двигаться медленнее и избегать резких маневров. А еще лучше – пересесть на метро.