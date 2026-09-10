Пожар на крыше школы в Тюмени ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Тюменской области"

Возгорание кровли в школе № 65 в Тюмени ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вместе с тем прокуратура Восточного административного округа Тюмени начала проверку по факту случившегося. Ведомство проконтролирует соблюдение прав учащихся при организации образовательного процесса, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Крыша школы на улице Широтной загорелась 10 сентября. Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал, людей в здании не было. В тушении огня были задействованы 50 специалистов и 10 единиц техники.

