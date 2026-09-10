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10 сентября, 10:29

Политика

Зеленский прибыл в Канаду для встречи с премьером Карни

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Канаду. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию украинского лидера в телеграм-канале.

По словам Зеленского, Канада остается одним из ближайших партнеров Украины. Во время визита он проведет ряд встреч, в том числе переговоры с премьер-министром страны Марком Карни. Основное внимание стороны планируют уделить поддержке Украины в защите воздушного пространства и подготовке к зиме.

Зеленский также заявил, что на встречах обсудит укрепление устойчивости Украины, поддержку населения и обеспечение страны необходимыми возможностями для обороны. Жена украинского лидера, в свою очередь, проведет встречи с канадскими меценатами, которые помогают Киеву, и посетит местные учреждения, аналогичные украинским "Школам Супергероев".

Ранее Зеленский совершил поездку в Норвегию, чтобы посетить прощание с королем Харальдом V. При этом власти страны не стали заранее публично сообщать о его визите. Норвежский МИД формально ответил на запрос СМИ, а список участников церемонии не раскрывался. Сам Зеленский до прибытия в Осло также публично не сообщал о поездке.

89-летний Харальд V был ]госпитализирован в августе из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Позже его состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови, и 28 августа король скончался в больнице.

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