Московские ЗАГСы рассказали, часто ли молодожены отвечают отказом во время церемонии

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В ЗАГСах Москвы рассказали, как часто молодожены отказываются заключать брак во время церемонии. Об этом сообщает RT со ссылкой на начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.



"Как правило, непосредственно на церемонии регистрации брака мы не сталкиваемся с подобными ситуациями. Если молодожены передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день. Причины неявки на регистрацию не выясняются", – сказала она.

При этом Уханева добавила, что встречаются случаи, когда один из будущих супругов отвечает: "Нет, я не могу сказать нет". По ее словам, при таком ответе ведущая должна переспросить и получить однозначный положительный ответ.

Кроме того, несколько лет назад расхожей фразой среди женихов, как заверяет специалист, была: "Нет" мне не позволит сказать мое сердце, поэтому я говорю да". После такой реплики невеста и гости начинали волноваться, а ведущая уточняла ответ и продолжала церемонию только после однозначного ответа "да".

Уханева добавила, что функции ведущей свадебной церемонии заключается не только в проведении праздника, но и в оказании государственной услуги регистрации заключения брака.

В связи с этим специалист отметила, что ведущие проходят обучение в Университете правительства Москвы с использованием технологий виртуальной реальности. В частности, происходит симуляция интерактивных гипотетических ситуаций, подчеркнула Уханева. Среди них – инциденты, когда на церемонию врывается бывший молодой человек невесты, гости мешают проведению церемонии или кому-то из гостей стало плохо.

Ранее сообщалось, что звезды российской эстрады проведут церемонии бракосочетания в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Отмечается, что молодоженам разрешается пригласить неограниченное количество гостей. На свадьбе также будут присутствовать видеооператоры и фотографы.

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