Звезды эстрады проведут церемонии бракосочетания в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Звезды российской эстрады проведут церемонии бракосочетания в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичного заммэра Анастасию Ракову.

"23 августа 2023 года, в Гостином Дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в пяти залах старинного особняка. Главным сюрпризом станет звездный регистратор. Артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими торжественных церемоний московских загсов проведут процедуру бракосочетания и первыми поздравят молодых", – заявила Ракова.

Отмечается, что молодоженам разрешается пригласить неограниченное количество гостей. На свадьбе также будут присутствовать видеооператоры и фотографы. По желанию они могут подготовить индивидуальные видеозаставки с инициалами и фотографиями влюбленных, которые будут транслировать на экранах в зале регистрации во время церемонии.

Кроме того, сопровождать церемонию будет живая музыка.

Как объяснила Ракова, подать заявку на церемонию можно в любом Дворце бракосочетания Москвы или онлайн. При этом дополнительных затрат не предусмотрено. Заявки принимаются до 22 июля. Молодоженам, которые подали заявление ранее, дают возможность перенести регистрацию брака в Гостиный Двор.

МУФ проходит с 1 августа по 10 сентября. На это время Гостиный Двор станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы.

Ранее сообщалось о проведении экскаватор-шоу в рамках МУФ. Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам и даже разрежет яблоко ножом.

Экскаватор-шоу будет проходить два раза в неделю по пятницам и воскресеньям с 1 августа по 10 сентября.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября