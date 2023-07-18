На Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" откроют каток из синтетического льда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" будет работать каток из синтетического льда диаметром 10 метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Синтетический лед представляет из себя единую монолитную поверхность, которая состоит из множества панелей из синтетического полимерного материала с низким коэффициентом трения.

Для катания можно использовать фигурные и обычные хоккейные коньки. Скольжение лезвия конька при этом очень похоже на скольжение по естественному льду.

Неподалеку от катка будут находиться небольшой пункт проката коньков и информационный стенд, на котором можно будет узнать, как преобразились московские дворовые территории за последние годы.

Ранее сообщалось, что на олимпийском комплексе "Лужники" также покажут экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума. Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам и даже разрежет яблоко ножом.

До этого стало известно, что посетители Московского урбанистического форума смогут ощутить на себе возрастные изменения. Мероприятие пройдет в Гостином дворе с 1 августа по 10 сентября.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября