Гостей МУФ пригласили на тематические программы о городском хозяйстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" пройдут тематические дни, которые подготовили специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый день гостям олимпийского комплекса будут рассказывать о работе коммунальных служб, устройстве инженерных сетей, электростанций, станций водоподготовки, очистных сооружений, о том, как в дома попадает тепло, вода, свет и газ, а также знакомить их с другими процессами, без которых невозможна надежная работа современного мегаполиса", – отмечается в сообщении.

В День пожарного и спасателя состоится показ действий при устранении дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и эвакуации пострадавших. Кроме того, гости форума увидят вальс пожарных автолестниц. Водители продемонстрируют свое мастерство в управлении подъемными механизмами под живую музыку, которую исполнит оркестр. Также посетителям будет доступна тренировка в развертывании пожарный рукавов.

Для детей и подростков сотрудники ПАО "Россети Московский регион" проведут мастер-класс в День электричества. Под руководством экспертов дети узнают о электростатике и электрохимии, а также проведут опыты с электричеством и примут участие в викторине по энергетике.

В День знаний специалисты ГУП "Экотехпром" расскажут об основах сортировки мусора и о новый жизни вторсырья. Кроме того, от специалистов АО "Мослифт" состоится лекция для детей младшего школьного возраста о принципах работы лифта и правил безопасности при его использовании.

АО "Мосгаз" подготовил программу в День работников нефтяной и газовой промышленности. Посетители увидят мастер-класс от лучших сварщиков, которые являются победителями и призерами конкурса "Московские мастера" и мирового первенства по сварке в Китае. Специалисты расскажут гостям о новых технологиях сварочного производства и продемонстрируют свое мастерство. Также дети и подростки примерят маску-хамелеон, незаменимую каждому сварщику. В свою очередь, взрослые попробуют сварить стык.

Кроме того, в этот же день состоится мастер-класс по рисованию "Профессия – газовик", который проведут члены жюри ежегодного конкурса юных художников АО "Мосгаз". Также для юных гостей форума пройдет мастер класс "Собери Мосгаз".

Ранее сообщалось, что неделя экономики пройдет в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума с 21 по 25 августа.

На мероприятиях представители власти, включая региональные, а также предприниматели узнают об инструментах привлечения инвестиций, поиска поставщиков и возможностях для локализации производств. В рамках Недели экономики участники смогут подискутировать, обменяться опытом и познакомиться с потенциальными партнерами.