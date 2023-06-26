Россиянам рассказали, как получить многотысячные выплаты на годовщину свадьбы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Прожившие в длительном браке супруги могут претендовать на получение выплаты от государства. Об этом Ura.ru сообщила экономист Анастасия Хрусталева.

"Регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки. К таким "неочевидным" пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке определенный срок", – пояснила она.

По словам Хрусталевой, в некоторых регионах супруги, прожившие в официальном браке 50 лет, могут получить выплату в размере 50 тысяч рублей, 60 лет – 60 тысяч рублей, 70 лет – 70 тысяч рублей.

При этом ожидать автоматического поступления выплат на счет не стоит. Для получения пособия эксперт посоветовала обратиться в отвечающий за выплаты орган или в МФЦ.

В частности, москвичи, состоящие в официальном браке 50 лет, могут получить в столице выплату в размере 25 250 рублей, 55 и 60 лет – 31 562 рубля, 65 и 70 лет – 37 873 рубля. Получить пособие можно, подав заявление в МФЦ с паспортами супругов и свидетельством о браке. Средства выплатят одному из членом семьи на счет, реквизиты которого будут указаны в заявке.

