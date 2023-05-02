Милонов выступил против законопроекта о выплатах за продолжительный брак

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал разработку законопроекта о введении выплат за продолжительный брак, сообщает RT со ссылкой на политика.

"Депутатам не стоит жестко регламентировать каждую сферу жизни: можно дойти до абсурда. Мы не должны допускать обесценивания мер социальной поддержки – это подрывает само понятие помощи от государства", – объяснил он.

В свою очередь, инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, подобные меры станут стимулом для россиян сохранить семью. Однако поддерживать надо семьи при условии, что супруги родили или усыновили детей.

Законодательную инициативу о выплатах за продолжительный брак разрабатывают депутаты от ЛДПР. В рамках законопроекта предлагается выплачивать обоим супругам по 20 тысяч рублей каждые пять лет, если они находятся в браке более 20 лет. При этом регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки.

Законопроект о выплатах за длительный брак начали готовить в Госдуме