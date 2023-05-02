В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за длительный брак

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Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака больше 20 лет, сообщил ТАСС один из разработчиков инициативы Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас в некоторых регионах уже существуют различные меры поддержки таких пар, однако помощь нужно распространить на всю страну, считает он.

"С учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке", – сказал парламентарий.

Депутаты предлагают каждые пять лет выплачивать по 20 тысяч рублей обоим супругам, если они находятся в браке более 20 лет. Такую сумму каждому из супругов хотят выплачивать без учета районных коэффициентов. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки.

Нилов сообщил, что в ЛДПР этот законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, чей первый и единственный брак продлился много десятилетий. Проект планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские парламентарии должны проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. По словам российского лидера, главные вопросы парламентской повестки текущего и прошлого годов были связаны с СВО.

Среди них – поддержка оборонной промышленности, а также социальная и правовая защиты военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. Президент России оценил работу парламента и поблагодарил законодателей за оперативность в принятии инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации.

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