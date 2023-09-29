Жителям Москвы рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Завершение текущей недели порадует москвичей теплом, в эти дни может быть установлен новый погодный рекорд. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Он уточнил, что в пятницу, 29 сентября, воздух в столице может прогреться до 24 градусов. Шувалов не исключил, что такие летние показатели сохранятся и в субботу.

"Последний рекорд был установлен 29 сентября 1900 года, когда температура достигла 23,3 градуса. В воскресенье небо заполнится облаками, связано это с приближением атмосферного фронта. Воздушные массы сменятся дождем", – поделился Шувалов.

По его словам, в воскресенье, 1 октября, выпадет до 5 миллиметров осадков. Это сопоставимо с количеством дождей за весь сентябрь. Температура при этом понизится до 15–18 градусов, заключил он.

1 октября также следует ожидать возвращения к положенной климатической норме, уточнил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что на смену бабьему лету придут ливни, днем ожидается 13–18 градусов. Суббота, 30 сентября, станет финальным теплым днем, столбики термометров покажут 19–24 градуса, без осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, 29 сентября в Москве будет дуть западный и юго-западный ветер, чьи порывы могут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в столице понизится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.

"Атмосфера": небольшая облачность ожидается в Москве 29 сентября