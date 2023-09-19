В Москве усилили контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с приближением холодов и началом эпидемического сезона в стране Роспотребнадзор усилит контроль за температурным режимом на социальных объектах Москвы. Об этом заявила пресс-служба управления ведомства по столице.

"Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может снижать защитные силы организма и приводить к возникновению различных инфекционных заболеваний", – предупредили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что, если у руководителей организаций есть проблемы с температурным режимом, тогда им необходимо принять соответствующие меры: отремонтировать системы отопления и вентиляции, утеплить окна и обеспечить проветривание.

Также в ведомстве напомнили, что в игровых помещениях для занятий детей до 7 лет должна сохранятся температура в районе 21–24 градусов, в школах – 18–24 градусов, в палатах больниц – 20–26 градусов и в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья – 20–22 градусов.

Ранее первые заморозки выявили в Подмосковье и ТиНАО ночью 17 сентября. Температура в Черустях составила минус 1,3 градуса, в Михайловском столбики термометров опустились до 0 градусов.

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