Первые заморозки зафиксировали в Московском регионе минувшей ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки выявили в Подмосковье и ТиНАО минувшей ночью. Температура в Черустях составила минус 1,3 градуса, в Михайловском столбики термометров опустились до 0 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Электростали значения показали до плюс 0,1 градуса, в Мелихово – плюс 0,5 градуса, в Ново-Иерусалиме – плюс 0,7 градуса.

"В Москве, на базовой метеостанции города ВДНХ, минимальный термометр показал плюс 4,6 градуса. Это самая холодная ночь с начала сентября. На других метеостанция Москвы было от плюс 9,1 градуса на Балчуге до плюс 2,4 в Бутове", – отметил синоптик.

По словам Тишковца, в других регионах РФ на траве возник иней. Заморозки зафиксировали в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания. По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше. Он рассказал, что 18 сентября ночью температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла, а днем поднимется до отметки в 14–19 градусов.

Москвичам рассказали о погоде до конца недели